Gigi D'Agostino in tv: l'incredibile ritorno dopo la malattia, ecco dove e quando

02 gennaio 2024 a

a

a

Gigi D'Agostino è pronto a tornare in pubblico: sarà lui l'ospite speciale della quarta serata di Sanremo. Ad annunciarlo è stato il conduttore nonché direttore artistico della kermesse, Amadeus, al Tg1 delle 13.30. Il dj italiano, quindi, tornerà a esibirsi due anni dopo l'annuncio della malattia, che l'aveva costretto a un ritiro momentaneo. Solo qualche settimana fa i suoi fan si chiedevano come stesse, visti i lunghi mesi di silenzio social, intervallati solo ogni tanto da qualche sporadica apparizione.

L'autore di "L'Amour Toujours", in particolare, sarà uno degli ospiti che si collegheranno con il festival di Sanremo dalla nave da crociera Costa Smeralda. Martedì 6 e sabato 10 febbraio toccherà a Tedua, mercoledì 7 a Bob Sinclair, e giovedì 8 a Bresh. Gigi D'Agostino, invece, è atteso venerdì 9 febbraio. "Come sapete, nei miei festival ci sono tre palchi, tutti importanti: l'Ariston dove si svolge la gara e due esterni per coinvolgere tutta la città - ha detto Amadeus -. Uno a piazza Colombo e l'altro sulla nave da crociera per cinque serate imperdibili".

"Un grave male", silenzio da un anno: cresce la paura per Gigi D'Agostino

Il noto dj, dopo più di un anno di silenzio social, è tornato a farsi sentire a dicembre per salutare i suoi fan. In particolare, ha pubblicato un post su Instagram in cui lo si vede in bianco e nero, con lo sguardo serio. Nella foto indossa un cappello e una camicia e ha una barbetta incolta. Ad accompagnare lo scatto una sola parola: "Buonasera...". "Come andiamo Gigi?", gli aveva chiesto un fan. E lui aveva risposto: "Ciao Ralf, va molto meglio... Grazie".

Da tempo Gigi D'Agostino sta lottando contro una malattia, anche se non si sa bene cosa lo abbia colpito. A informare tutti del suo stato di salute era stato lui stesso con un comunicato nel dicembre 2021: "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo".