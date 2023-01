Sanremo 2023, Amadeus annuncia i duetti: c'è una grande sorpresa

30 gennaio 2023 a

a

a

Un annuncio importante su Sanremo. Amadeus e il suo braccio destro, Gianni Morandi, si sono collegati con Fiorello a Viva Rai2 dai bagni del Teatro Ariston per dare l’elenco completo dei duetti e delle cover. Subito è stato smentito il rumor su Anna Oxa. Secondo alcune voci, infatti, si sarebbe esibita da sola nella serata dei duetti. E invece non sarà così: al suo fianco ci sarà il violoncellista iLjard Shaba e lei canterà uno dei suoi celebri pezzi, "Un’emozione da poco". Amadeus, poi, ha rivelato che Ariete sarà insieme a Sangiovanni e che i due canteranno "Centro di gravità permanente". Altro duetto sarà quello tra gli amici ritrovati: Articolo 31 e Fedez con un medley. Colapesce Dimartino si esibiranno invece con Carla Bruni con la canzone di Adriano Celentano, "Azzurro". Colla Zio sarà accompagnato da Ditonellapiaga con la canzone "Salirò".

"Chi vincerà". Sanremo, la profezia di Fiorello

I Coma_Cose, invece, per l’occasione faranno un duetto con i Baustelle sulle note di "Sarà perché ti amo". I Cugini di Campagna saranno affiancati da Paolo Vallesi, con cui canteranno "La forza della vita" e "Anima mia". Elodie, poi, canterà insieme a Big Mama sulle note di "American Woman". Gianluca Grignani si esibirà con il suo pezzo più celebre "Destinazione Paradiso" insieme ad Arisa. gIANMARIA sarà invece affiancato da Manuel Agnelli con "Quello che non c’è" degli Afterhours. A seguire ci saranno Giorgia e Elisa, che canteranno "Luce (Tramonti a nord-est)" e "Di sole e d’azzurro". LDA sarà insieme ad Alex Britti, con cui canterà "Oggi sono io". Lazza ha deciso di esibirsi insieme a Emma e Laura Marzadori con la canzone "La fine" di Nesli.

Amadeus "non l'ha detto": delusione e proteste, Domenica In nella bufera

Ancora, Leo Gassmann duetterà insieme a Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo con un medley. Levante si esibirà con Renzo Rubino sulle note di "Vivere". Madame canterà invece insieme a Izi. Mara Sattei ha scelto Noemi per cantare "L’amour toujours" di Gigi d’Agostino. Marco Mengoni canterà insieme a Kingdom Choir con la canzone "Let it be". I Modà hanno deciso di avere al loro fianco Le Vibrazioni, con cui canteranno "Vieni da me". Mr. Rain sarà con Fasma con la canzone "Qualcosa di grande". Confermate le voci sul duetto di Olly con Lorella Cuccarini, che insieme canteranno "La notte vola". Paola e Chiara saranno accompagnate dai due famosi deejay Merk and Kremont. Infine ci saranno Ultimo con Eros Ramazzotti, Rosa Chemical con Rose Villain, Will e Michele Zarrillo, Shari e Salmo, Sethu e bnkr44, Tananai e Don Joe.