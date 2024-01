Chiara Ferragni rompe il silenzio, ma occhio al "trucchetto"

03 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni torna sui social. Con un messaggio su Instagram l'influencer rompe il silenzio dopo la polemica legata al pandoro griffato che l'ha travolta. Eppure un dettaglio non è sfuggito ai fan. Sì, perché l'imprenditrice digitale ha optato per una storia su Instagram. Non un post, dunque. Una scelta non casuale, una sorta di "trucchetto". Le stories infatti non lasciano traccia pubblica dei commenti degli utenti. A differenza dei post, che invece rimangono.

In ogni caso, come già accaduto nel video di scuse del 18 dicembre scorso, la Ferragni ha optato per un look semplice. Questa volta ha scelto un pullover blu a collo alto. L'unica divergenza? Il trucco impeccabile e la piega appena fatta. D'altronde per lei è arrivato il momento di tornare in pista.

E dopo i ringraziamenti a chi le è stato accanto, ecco il messaggio ai più critici: "A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero". Basterà a convincere? L'escamotage della "storia" a discapito del post la dice giù lunga.