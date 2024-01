Chiara Ferragni torna sui social: "Grazie a chi non vuole affossare"

03 gennaio 2024 a

a

a

Chiara Ferragni interrompe i 16 giorni di silenzio. L'influencer ha voluto mandare un messaggio sui social. Una sorta di ringraziamento a chi, nonostante lo scandalo-pandoro, le è stato a fianco. "Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare", scrive sibillina in quella che sembra una frecciata a chi la attacca.

L'ultimo post, prima del nuovo messaggio, era quello del video di scuse. Mentre l'ultima apparizione in pubblico, era stata quella della notte di Capodanno. In quel caso la Ferragni era apparsa in una storia del marito Fedez, ancora una volta defilata. "A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa - prosegue -, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero".

Eppure la bufera non si spegne. Oltre al pandoro Balocco, griffato Ferragni, anche le uova da lei sponsorizzate finiscono nel mirino dei pm di Milano. L'obiettivo? Capire se sia per il pandoro, costato alla influencer e alla Balocco una maxi multa dell'antitrust, sia per le uova di Pasqua si sia trattato o meno di una presunta operazione commerciale della Ferragni mascherata in campagna di beneficenza per raccogliere fondi da devolvere ai bimbi malati.