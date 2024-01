Chiara Ferragni, la foto di mamma Marina scatena i fan: cos'è successo

04 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni torna sui social, non solo sul suo profilo ma anche su quello dei suoi parenti. È di qualche ora fa il post della mamma, Marina Di Guardo, con una carrellata di foto in cui appaiono l'influencer con la madre, appunto, e i figli Leone e Vittoria. Il silenzio social della Ferragni, iniziato dopo lo scandalo dei pandori Balocco, è stato piuttosto lungo, ma ora sembra essere definitivamente terminato. L'ultima volta dell'influencer sui social risaliva al 18 dicembre scorso, quando aveva pubblicato l'ormai famoso video di scuse dopo il caso della beneficenza.

A corredo del post della Di Guardo nessuna didascalia, solo un cuore. E questa volta i follower si sono scatenati ma non con critiche e commenti negativi. Sotto al post sono comparsi solo cuori, apprezzamenti per il ritorno su Instagram e complimenti per i due piccoli. "Forza Chiara, lascia perdere tutti quelli che non vedevano l ora di spegnere la tua luce", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "È bello rivedere Chiara, mi è mancata tanto e spero stia bene e possa mettersi al più presto questa storia alle spalle". E ancora "Chiara non ti curar delle critiche, siamo tutti con te". Questo ritorno, anche sui social di mamma Marina, risponderebbe, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, "a una precisa strategia comunicativa decisa dal team Ferragni".