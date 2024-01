Chiara Ferragni, dopo il ritorno attaccata da Pinna: "In carcere"

04 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni è tornata. L'influencer, dopo lo scandalo pandoro e un lunghissimo periodo di silenzio, ha postato una story su Instagram. "Mi siete mancati. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero", ha affermato l'influencer sui social.

Ma tra il mondo vip c'è chi la attacca in modo duro e senza usare giri di parole: "Se vado in banca e rubo diecimila euro mi danno tre anni senza condizionale. Secondo questa lineare logica, Chiara Ferragni dovrebbe farsi trent’anni - ha detto Andrea Pinna, ex vincitore di Pechino Express -. E comunque è sempre meglio uno che ruba sapendo di rubare, di uno che lo fa fingendosi autore di opere umanitarie. Sono molto dispiaciuto per lei, ma dovrebbero venire confiscati tutti i beni e mandata a fare attività socialmente utili per almeno due decadi. Senza sconto della pena e senza visite parentali. The end".

Ma va detto che c'è anche chi la difende: "Si parla tanto di violenza sulle donne poi basta un passo falso e da due settimane si spara addosso a Chiara Ferragni per ogni cosa. Datevi una calmata che questo odio social, che inizia a essere pesante anche per chi vi legge. Scopro il 2 gennaio 2024 che bullismo, vandalizzare un negozio, minacciare non è una forma di violenza. Che imbarazzo. Siete dei bulli", ha affermato Elisa D'Ospina. Insomma il caso resta aperto.