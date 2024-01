I Fatti vostri, rovinosa caduta del cameraman: diretta sospesa. La reazione di Timperi

05 gennaio 2024 a

a

a

Rovinosa caduta in diretta durante la puntata de I Fatti Vostri su Rai 2, nella puntata di oggi 5 gennaio. Poco prima del finale della trasmissione e del lancio del Tg2, infatti, un cameraman è caduto proprio mentre Tiberio Timperi stava per far cantare il vincitore di The voice kids, ospite in studio insieme alla madre. Quindi Michele Guardì ha subito interrotto la diretta: “È caduto l’albero di Natale!".

A quel punto Timperi è andato in soccorso dell’operatore, aiutandolo a rialzarsi e ha ironizzato: "Giustamente ti sei portato avanti alla Befana per levare questi addobbi, questo Natale ce lo siamo tolto, va bene così", ha detto.

Flavia Vento, la scappatella con Totti? "Perché mi deve chiedere scusa"

Del resto, non è accaduto nulla di grave, l’operatore non si è fatto male e ha subito potuto rimettersi in piedi consentendo al conduttore di proseguire con il programma, far cantare il bambino e poi dare la linea al Tg2.

Tiberio Timperi ha quindi colto la palla al balzo per lodare il cameraman e tutti gli operatori che stanno dietro le quinte della trasmissione: "È il nostro Jason Statham lui, e tanti altri, sono bravissimi nel far girare alla grande questo studio. Grazie”, ha sottolineato il conduttore.

"Dove lavorerò nei prossimi 5 mesi": l'annuncio clamoroso di Giletti

Insomma, si è trattato solo di un piccolo fuoriprogramma per I fatti vostri che continua a registrare ottimi ascolti. E come ogni venerdì anche oggi Michele Guardì, prima della sua poesia, ha voluto fare i suoi complimenti a tutta la squadra de I Fatti Vostri.