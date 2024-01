Alessandro Gassmann, lo sfogo: "Scrocconi e ladri", chi attacca

06 gennaio 2024 a

Alessandro Gassmann è furibondo. L'attore romano, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, si lascia andare ad un durissimo sfogo. Dopo aver saputo, infatti, a quanto ammonta l'evasione fiscale in Italia, ha scritto: "Quando da 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione, perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello Stato, e leggi di 83 miliardi e mezzo di evasione, e sai che chi non paga non pagherà mai e che gli pagherai scuole, ospedali e tutto tu… una moltitudine di scrocconi, ladri, vigliacchi e spesso molto ricchi".

Quindi Gassman ha concluso: "A voi, che non pagate le tasse il mio più sincero e sentito vaffanc***". Inutile dire che il post ha collezionato decine di commenti di utenti stufi come l'attore di pagare le tasse a fronte di gente che non le paga ma usufruisce di tutti i servizi, dall'educazione alla sanità, al trasporto pubblico.

"Quando ho letto che il 47% degli italiani dichiara zero redditi (ha letto bene, zero redditi) e che un altro 32% dichiara meno di 15.000 euro lordi mi sono sentito un grandissimo cogli*** e quando sento di bonus vari legati all'Isee mi viene da piangere. O da ridere come un pazzo", commenta uno. "Il problema è anche peggiore: non solo gli paghiamo tutto, ma in questo paese chi paga le tasse è escluso quasi qualsiasi servizio perché risulta ricco (magari prende 2mila euro al mese dopo 20 anni di studio e ne paga 700 d mutuo) mentre chi evade è povero e gode di ogni beneficio", osserva un altro.