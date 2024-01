Myrta Merlino stronca Chiara Ferragni: "Il perdono non è in vendita"

06 gennaio 2024 a

Si accende il dibattito nel salotto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, nella puntata del 5 gennaio su Chiara Ferragni. In collegamento c'è il giornalista Antonio Caprarica che sostiene che l'influencer ha sbagliato ma ha chiesto scusa e ha pagata.

Non è d'accordo con lui Rosanna Cancellieri. Che ha sposato le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "La Meloni ha invocato trasparenza sulla beneficenza e non mi è parso un attacco alla Ferragni. Credo sia stato un prendere spunto da una vicenda che ha messo in luce un punto debole. Nel caso della beneficenza della Ferragni c’è stata una commistione strumentale".

Quindi la conduttrice interviene e dice la sua: "Fino a un anno fa Chiara era in una forma smagliante e sembrava che tutto le fosse concesso e forse è questo che l’ha portata a scivolare. Bellezza mostrata, ricchezza, tour della loro casetta da 800 metri quadri. Perché alla fine loro erano i buoni. Donazioni, l’Ambrogino d’oro, poi all’improvviso è bastato pochissimo per il ribaltamento. A me sui social ha colpito un frase interessante ‘il perdono non è in vendita’. L’idea è che puoi essere ricca, bella e famosa, puoi dare un milione all’ospedale, ma comunque alcune cose non sono in vendita". Una secca stroncatura.