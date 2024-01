Chiara Ferragni, "poverina, è in declino ormai". L'ultimo disastro: negozio deserto

05 gennaio 2024 a

a

a

A Milano, nel primo giorno di saldi invernali, il negozio di Chiara Ferragni è deserto. A due passi da corso Como e piazza Gae Aulenti, di gente se ne vede ben poca, forse anche a causa della pioggia. Nonostante l'influencer e imprenditrice digitale sia riapparsa su Instagram qualche giorno fa, rompendo il silenzio che durava da prima di Natale, dopo la bufera del pandoro che l'ha travolta e il recentissimo caso Coca-Cola, i suoi follower non sembrano interessati ai top rosa confetto o alle borsette di strass scontati fino a metà prezzo, che fanno capolino dietro la vetrina sulla quale campeggia ancora la scritta natalizia "Make a wish, make a gift, esprimi un desiderio, fai un regalo'.

Il negozio è vuoto. All'interno solo due commesse, vestite in total look Ferragni che si muovono un po' annoiate tra gli scaffali dorati. All'esterno qualcuno si ferma sulla soglia dello store, dà un'occhiata ai prezzi, sbircia oltre il vetro e poi va oltre. Come una signora greca, ignara della vicenda pandoro, che si ferma diversi minuti a scrutare la vetrina sotto la pioggia battente. "Conosco Chiara Ferragni e il suo brand, certo - dice all'AdnKronos - ma non credo farò acquisti. Sono qui solo per curiosare".

Chiara Ferragni, ora scoppia il caso Coca Cola: un'altra tegola pesantissima

Tra le persone che passeggiano c'è chi si ferma, indica il negozio e accenna un sorriso beffardo. "Mamma, guarda, Chiara Ferragni"! grida con insistenza una bambina con stivali da pioggia rosa, ma i genitori tirano dritto. Una cliente entrata forse per fare compere alza il bavero del cappotto e taglia corto "Non voglio parlare, grazie" dice stizzita. Una famiglia di Forlì, madre, padre e figlia, a caccia di buone offerte da questa mattina, passa davanti allo store curiosa, e poi se ne va scuotendo la testa.

"Perché è tornata". Ferragni di nuovo sui social? Un pesante sospetto

"Chiara Ferragni ormai è caduta in declino, poverina - dice la madre - non abbiamo niente del suo brand e penso che non compreremo mai qualcosa. Stavo guardando una valigia rosa per mia figlia che andrà a Londra ma non penso la prenderò". Tutto è in saldo, è scontata anche parte della collezione jewelry. "Sono tutti ancora in vacanza e di certo questa pioggia non aiuta" sibila una commessa