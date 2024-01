Alessandra Amoroso, il cameriere: "L'ho mandata via", poi le scuse

06 gennaio 2024 a

Può succedere di andare al ristorante e, non avendo prenotato, sentirsi rispondere: mi dispiace non c'è posto per la cena. In pochi hanno l'ardire di rispondere: "Lei non sa chi sono io" e sicuramente non lo ha fatto Alessandra Amoroso. La cantante e il fidanzato qualche sera fa si erano presentati al ristorante “Antica Osteria” di Ossana, in provincia di Trento, chiedendo se ci fosse la possibilità per entrambi di poter mangiare. Andrea Marziano, cameriere di turno quel giorno, ha risposto che non era possibile perché il rinomato locale sulle montagne della val di Sole era sold-out. La coppia ha ringraziato e se ne è andata, come avrebbe fatto ogni persona di buon senso. La cosa sarebbe finita lì, ma un collega non appena i clienti rifiutati se ne sono andati ha "strigliato" per bene il cameriere così da costringerlo a chiedere scusa pubblicamente alla Amoroso, e invitarla di nuovo a cena, attraverso un video pubblicato su Tik Tok.

Andrea Marziano non ha potuto far altro che pentirsi pubblicamente della svista. "Ho mandato via Alessandra Amoroso dal ristorante”, ha detto il giovane cameriere. “Entra questa ragazza con il compagno e mi chiede se avessi un tavolo, io guardo l’agenda e le rispondo di no, perché eravamo al completo. Lei mi ringrazia si gira e se ne va”. A quel punto, stando al racconto di Marziano, sarebbe stato il collega a fargli notare che si trattasse proprio della cantante in gara al prossimo Festival di Sanremo. “Non avrei comunque potuto fare niente perché eravamo al completo, però mi è dispiaciuto”, ha specificato il dipendente nel video. Sfogo che si è chiuso con un appello del giovane alla stessa Amoroso: “Alessandra, mi dispiace averti mandato via. Torna e ti prometto che un tavolo te lo trovo”.

Invito accettato. Sul profilo di Andrea Marziano è comparso infatti un secondo video dal titolo “leri sera ho servito Alessandra Amoroso nel ristorante dove lavoro”. La cantante ha prenotato per una seconda cena trasformando una situazione imbarazzante in un incontro piacevole e memorabile.