Aurora Ramazzotti e la foto virale: "Cosa ti danno se chiedi un espresso"

07 gennaio 2024 a

Aurora Ramazzotti è in vacanza con il suo compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare. Si gode qualche momento di relax in Messico. In questi ultimi giorni la Ramazzotti ha postato diverse stories in cui ha raccontato i suoi malanni legati a una forma piuttosto aggressiva di influenza. La Ramazzotti si è mostrata mentre era alle prese con l'aerosol e poi è toccato a Goffredo finire nel mirino degli scatti a sua insaputa da pubblicare sui social.

Ma ora, dopo essersi messa alle spalle l'influenza, la Ramazzotti di fatto si vuole godere tutti i piacerei della vacanza, a partire dalla colazione. Aurora ha fotografato la tazzina davanti a sé e ha scritto: "In Messico se chiedi un espresso, ti portano un macchiato... adoro".

Da buona italiana legata alla tradizione del caffè mattutino ha notato subito la differenza. L'espresso è un caffè "liscio", senza latte. Solo il "macchiato", su richiesta, viene allungato con qualche goccia di latte. Ma a quanto pare il disguido non è dispiaciuto alla Ramazzotti che di fatto ha voluto condividere con i suoi follower questa esperienza a colazione. A quanto pare al caffè normale preferisce il macchiato...alla messicana. Ora la Ramazzotti si godrà qualche altro giorno di vacanza con la sua famiglia. Poi è previsto il rientro in Italia.