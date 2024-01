Affari tuoi, mistero dopo la partita di Simone: "Pacco numero 11"

06 gennaio 2024 a

a

a

Un'altra puntata mozzafiato ad Affari Tuoi. Protagonista Simone che ha sfidato la sorte fino all'ultimo. La partita è stata complicata e incerta fino all'ultimo pacco. Simone ha cercato di fare fuori diversi pacchi blu ma insieme alle sue speranze di mettere le mani su un pacco ricco sono volate via le possibilità di raggiungere cifre sopra i 20mila euro con l'addio ai pacchi da 200.000, 300.000. In dirittura d'arrivo Simone si è ritrovato solo col pacco rosso da 75mila euro. E così è arrivata la proposta del dottore che gli ha offerto 20mila euro.

Cifra accettata da Simone quando ormai era quasi condannato a tornare a mani vuoti a casa. Ma a incuriosire è stato di certo il cambio del pacco di Simone che di fatto ha ceduto quello con zero euro per prendersi il pacco da 200 euro. Ed è stato lo stesso Simone a dirlo: "È impossibile che ho scambiato 0 con 200 dai...". Sfiga? Affari Tuoi ha una legge crudele: accade tutto al buio.

"Guarda caso è successo...": Affari Tuoi, il grave sospetto su Fabrizia

E così a fine partita non resta che lo stupore dei concorrenti. Ma c'è anche chi commenta la partita sui social. E propone una strana teoria che fa discutere parecchio in fan del programma: "Non parteciperò che non parteciperò mai ad AffariTuoi (per il principio per cui voglio partecipare ad un quiz di cui essere campione per più puntate). Ma laddove fosse, giocherei a prescindere col pacco n. 11. Nel senso: se il pacco n. 11 fosse quello che prendo al buio dal nastro trasportatore all'inizio, me lo terrei fino alla fine; se non lo fosse, lo prenderei appena il Dottore mi offrisse di cambiare il pacco...", scrive un utente. E si apre il mistero del pacco 11, perché è così ambito?