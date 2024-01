Elodie insultata dalla Ferruzzi: "Sei un ce***. Svegliatevi, cog***"

08 gennaio 2024 a

a

a

Volente o nolente, spesso e volentieri nel mirino c'è lei, Elodie, la cantante che all'anagrafe risponde al nome di Elodie Di Patrizi. Negli ultimi giorni del 2023 la polemica a distanza con Gino Paoli, al quale aveva replicato con toni durissimi, quindi le tensioni per il concerto di Capodanno che ha tenuto a Palermo.

Ed ora, ecco che Elodie finisce (ancora una volta) nel mirino di Elenoire Ferruzzi, che sui social è tornata nuovamente a criticare con toni molto aspri l'artista. L'ex concorrente del Grande Fratello ha infatti pubblicato una fotografia di Elodie, per lasciarsi poi andare a commenti ingiuriosi relativi al suo aspetto fisico. Insomma, la Ferruzzi non ha rimediato una grande figura.

Su X, come detto, ecco una foto della Di Patrizi risalente ai tempi in cui era una concorrente ad Amici, l'intramontabile programma di Maria De Filippi tutt'ora in onda su Canale 5, scatto in cui Elodie si mostrava senza un filo di trucco. E la Ferruzzi di pugno suo ha aggiunto quanto segue: "Gelose della sua bellezza ahahahah". Una bassezza, un modo piuttosto volgare per dire, in soldoni, che Elodie sarebbe brutta. Tesi francamente difficile da sostenere.

Il concerto di Elodie di Capodanno è diventato un caso

Un post di dubbio gusto, quello di Elenoire Ferruzzi, che ha scatenato una selva di reazioni. Ma l'ex Gf non ha mollato, anzi ha rincarato con un commento al suo post: "Nei video sono tutte oggettivamente stupende. Nella foto che ho postato precedentemente è oggettivamente una ce***. E basta. Lì non ci sono né registi né Photoshop e nemmeno filtri. Quella è Elodie, svegliatevi cogl***". E la porcheria, ora, è completa.