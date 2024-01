Elodie, tam-tam impazzito: a Sanremo, con Annalisa...

Roberto Tortora 09 gennaio 2024 a

Sanremo 2024 potrebbe regalare una grande sorpresa agli appassionati della musica pop italiana. Elodie e Annalisa in duetto insieme! Come se Cristiano Ronaldo e Messi giocassero nella stessa squadra o se Barbieri e Canavacciuolo venissero a preparare il pranzo nella vostra cucina. Sarà vero oppure si tratta di una fake news? Addirittura sembra che le due dovrebbero esibirsi sulle note di “Telephone” di Lady Gaga e Beyoncé. La notizia è rimbalzata sul profilo X di “LA TV”. Certo, non sarebbe la prima volta per le due artiste, già salite insieme sul palco lo scorso dicembre, quando si sono esibite davanti a 12mila persone presenti al Mediolanum Forum di Assago per l’ultima data del tour di Elodie. Entrambe, sia lei che Annalisa, sono prodotti vincenti del talent di Amici di Maria De Filippi e hanno cantato e ballato sulle note di “Mon Amour” e “Il ciclone”.

Tra Annalisa ed Elodie c’è un grande rapporto di stima reciproca e la Scarrone, dai microfoni di RDS, ha dovuto anche smentire l’esistenza di una lite, mai avvenuta tra le due. Anzi, la cantante di Savona ha ringraziato pubblicamente Elodie per averla voluta nel suo tour: “Devo dirti grazie, sono felice come una bambina. Questa è la prima volta che cantiamo insieme e spero la prima di una lunga serie”.

Al Corriere della Sera, invece, Annalisa ha smentito l’esistenza, per ora, di un progetto musicale congiunto: “Per ora non abbiamo un progetto musicale insieme, ci stimiamo e penso sia importante sostenerci a vicenda. In Italia siamo poche cantanti donne e ci rompono parecchio, se ci spogliamo troppo, se non ci spogliamo, se cambiamo look… Non va mai bene niente. Anche se ognuna ha la sua strada, è bello fare squadra. Io tifo per Elodie, per Emma e per tante altre. Tutta questa solidarietà tra artisti uomini, invece, non la vedo. Ci sono ancora un bel po’ di passi avanti da fare”.