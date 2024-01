Elodie, la foto in slip scatena il caos: "Aveva ragione Gino Paoli!"

08 gennaio 2024 a

"Allora aveva ragione Gino Paoli". Non c'è mossa (o foto) di Elodie Di Patrizi sui social che non generi un piccolo tsunami. La popstar romana si divide equamente tra grandissimi successi in classifica e foto dall'alto tasso erotico. Una politica "femminista", di "liberazione del corpo femminile" rivendicata dalla stessa ex concorrente di Amici che prima di Natale aveva scatenato una battuta molto cattiva da parte del grande cantautore genovese.

"Ieri avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il c***o", aveva rivendicato l'autore di Il cielo in una stanza generando la reazione stizzita di Elodie (mai citata): "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori ma nella vita di tutti i giorni sono delle m***de, io preferisco essere una bella persona". Paoli in qualche modo si era scusato con la diretta interessata, ma la provocazione aveva ormai fatto breccia sui social

Una prova? L'ultima foto pubblicata su Instagram dalla interprete di Due, A fari spenti e Tribale: la 33enne si mostra bellissima e conturbante in slip, appoggiata a una colonna in uno scenario mediorientale. Il fidanzato Andrea Iannone, ammaliato, commenta con un semplice "cuore" ma i followers si scatenano a suon di ironie e battute talvolta un po' grevi.

"Stai dando ragione a Gino Paoli se ti spogli così", recita un commento. "Laura Pausini, Giorgia ed Elisa son cantanti ma non ricordo dei post con simili fotografie", fa eco un altro. "Quella colonna una volta era un battiscopa", è il doppio senso di un altro fan evidentemente molto meno scandalizzato. "No vabbè ecco dov'era la luce in fondo all'alba che ho visto dalla casba", è la citazione di qualche appassionato da Danse la vie, una canzone della stessa Elodie.