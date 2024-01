Marco Polo, ri-tradotto "Il Milione": ciò che pochi sanno sul capolavoro

09 gennaio 2024 a

Esce per l’editore veneziano Marsilio la nuova edizione de Il Milione di Marco Polo, dal titolo "Il Milione. La descrizione dettagliata del mondo". È il frutto - lo descrive il suo autore, Giordano Tedoldi - del frutto di mesi di lavoro sul testo poliano. Lavoro inevitabile a causa della necessità di una nuova traduzione. Non tutti infatti sanno che Il Milione non fu scritto materialmente da Marco Polo, ma da uno scribacchino di romanzi cavallereschi, Rustichello da Pisa. Quest'ultimo non scriveva in lingua italiana (o meglio, in uno dei dialetti della lingua volgare), né in latino, bensì in francese gotico, un linguaggio franco-veneto d’uso comune nella letteratura di argomento cavalleresco o didascalico di quel tempo. Da qui la necessità di una nuova traduzione.

