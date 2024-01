"La Storia" che scandalizza i comunisti fa brillare Rai 1

Klaus Davi 11 gennaio 2024 a

CHI SALE (La Storia)

Ottimo esordio per la fiction La Storia, ispirata all’omonimo romanzo di Elsa Morante e che permette a Rai Fiction di festeggiare un buon avvio d’anno con il 23.5% di share e 4.5 milioni di spettatori nel prime time di lunedì.



Il racconto narra le traversie della maestra Ida Ramundo (Jasmine Trinca), ebrea per parte di madre e vedova, e dei suoi figli nella Roma tra la Seconda Guerra Mondiale e l’immediato dopoguerra. Una madre che tiene nascoste le sue origini per sfuggire alle persecuzioni. Un affresco di quello che fu il nostro paese sotto il giogo nazista ma al tempo stesso un racconto che trasuda estrema contemporaneità e che ha il merito di attualizzare la drammaticità delle leggi razziali facendone cogliere la tragica plasticità.

Oggi simili episodi possono apparire come cose astratte e lontane ma gli ultimi eventi come la guerra in Medio Oriente hanno dimostrato che certi pregiudizi non sono affatto superati e che nel 2024 possiamo assistere ancora, incredibilmente, a pogrom e stragi di massa anti ebraiche proprio come avvenne negli anni ’30. Qualche dato: la serie diretta da Francesca Archibugi ha raccolto il consenso dei giovani che sfiorano il 18% di share, donne e over 65 in media hanno superato il 28% di share.