Camper, ospite fuori controllo: "Troppi cinesi", cala il gelo su Rai 1

Piccola gaffe durante la puntata di Camper. L'inviato Marco Di Buono, in diretta da Albenga - in provincia di Savona - ha intervistato alcuni alpini in Piazza IV novembre, prima di passare a parlare di cucina. Di Buono ha infatti raccontato la ricetta del tipico condimento ligure per gli gnocchi di patate di Albenga con il signor Simone, cuoco toscano trasferitosi nel savonese. Quest'ultimo ha raccontato del suo passato in Toscana e della sua ‘nuova vita’ in Liguria.

"È vero che sei di Prato! Sei venuto da Prato e come mai ti sei fermato qui ad Albenga?" ha chiesto Marco Di Buono al suo ospite. "Perché mi piaceva proprio Albenga… poi per lavoro mi sono innamorato di questo posto e mi sono fermato qua. Anche perché a Prato ci sono troppi cinesi".