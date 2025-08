Ponte sullo Stretto, Pd sulle barricate: "Azzardo folle"

“La destra che oggi esulta – Meloni e Salvini in testa – celebra un progetto che non sta in piedi dal punto di vista ambientale, ingegneristico, economico. È un’operazione di pura propaganda che rischia di lasciare sulle spalle degli italiani costi enormi e penali miliardarie in caso di stop, e che sottrae risorse a investimenti urgenti a trasporti locali, messa in sicurezza del territorio, scuole e sanità e non tiene conto della grave crisi idrica che affligge le due regioni coinvolte, mettendo in pericolo il passaggio delle grandi navi e con esse la logistica e la strategia portuale”, prosegue Corrado. Che conclude: “L’annuncio di oggi non cambia la nostra idea: questo non è sviluppo, è propaganda. Continueremo a rappresentare in Europa e in tutte le sedi necessarie i comitati e le associazioni che si battono sul territorio contro questo ecomostro voluto da Salvini. Non ci fermeremo finché non sarà chiaro che lo sviluppo non passa da opere faraoniche e pericolose, ma da infrastrutture utili e sostenibili per le comunità”.