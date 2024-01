Belen Rodriguez, paura in Argentina: "Sono preoccupata", cosa state vedendo

06 gennaio 2024 a

a

a

Per Belen Rodriguez quello in Argentina è un soggiorno tutt'altro che spensierato. Nella sua terra d'origine con il compagno Elio Lorenzoni e i figli Santiago e Luna Marì, la showgirl si è trovata nel bel mezzo di una tempesta. "Tempesta di fulmini a Reta", ha scritto Belen a corredo del video che la mostra impegnata a spazzare l'acqua che ha invaso gli spazi della villa situata nella località vicino Buenos Aires. "Un disastro. Migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene". E ancora: "Se si allaga tutto di nuovo non possiamo ripartire, sono preoccupata... Che putiferio".

La modella è volata in Argentina lo scorso 27 dicembre. Un viaggio che ha visto Belen discutere via social con l'ex compagno Antonino Spinalbese. Al centro la contrarietà dell'uomo a portare la faglia Luna con sé durante le feste di fine anno. Ma non solo, perché è tornato a far discutere il gossip sul presunto tradimento dell'ex marito, Stefano De Martino, con Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez denunciata dalla vip? Caos-corna, indiscrezione clamorosa

A chi, infatti, ha chiesto a Belen Rodriguez se davvero il conduttore avesse avuto una relazione con l'ex volto Mediaset, lei ha confermato scatenando i più svariati retroscena. Al momento i diretti interessati sono rimasti in silenzio, ma non si escludono sorprese.