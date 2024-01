Affari Tuoi, mossa a sorpresa: "Tua nipote non crede alla cattiveria del dottore"

Claudio Brigliadori 12 gennaio 2024 a

Di pepe, Amadeus, ne mette parecchio ad Affari tuoi. Quello che mancava forse era il sale: nessun problema. Nel pieno del quiz dell’access prime time di Rai 1, quello “dei pacchi”, il conduttore ha iniziato a spargere i granelli bianchi sul telefono. L’obiettivo? Esorcizzare la sfortuna indotta dalle chiamate del Dottore, la fantomatica entità fuorionda incaricata di tentare i concorrenti proponendogli somme sicure da portare a casa pur di rinunciare alla possibilità di intascarsi somme assai più ingenti contenute in questa o quella scatola. «È tanto carina tua nipote e non crede alla cattiveria del dottore, ma...», le parole di Ama.

Il sale, infatti, è stato regalato dalla nonna alla protagonista di serata, la bella Roberta da Barletta, promossa concorrente dopo ben 35 serate trascorse da umile pacchista. Con fare sapiente, la ragazza ha raccolto a sua volta un po’ di sale gettandoselo alle spalle. Scaramantica, certo, e pure molto telegenica. Un po’ troppo, tanto da far sospettare qualche telespettatore sui social che non fosse molto spontanea.

Forse era un’attrice, malignano i più maliziosi. Di sicuro, ha dato vita a un clamoroso siparietto con il fidanzato Marco. Nel momento clou, con da una parte 50 euro e dall’altra 200mila, e in mano il pacco numero 1, Roberta si accontenta e accetta i 36mila euro del Dottore. «Io ho fatto un sogno – rivela il ragazzo -, non ho voluto influenzarti». Amadeus trasecola, così come Roberta: «E lo dice solo ora?». «Eh, non volevo influenzarti. Pacco numero 1: 200mila euro». Cala il gelo in studio. «Quando lei ha tolto l’adesivo (al pacco, ndr) e vede l’1, non dico subito ma qualcosa nell’orecchio dovevi dirle», lo rimbrotta il presentatore. Roberta ha lo sguardo di ghiaccio, sembra sul punto di piangere. Per sua fortuna, Marco aveva fatto il sogno sbagliato: il fidanzamento (forse) è salvo.