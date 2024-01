Affari tuoi, Leonidas sconvolgente: "Entro spacco esco ciao"

12 gennaio 2024 a

Tutti in piedi per Leonidas, giovanissimo concorrente di Affari tuoi. "Letteralmente entro-spacco-esco-ciao", commenta ironicamente su X, l'ex Twitter, un telespettatore del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus.

L'exploit del ragazzo effettivamente ha lasciato tutti a bocca aperta, al di là della somma vinta a fine partita. "Quest’uomo è arrivato, ha giocato alla prima sera, ha cambiato 2 volte pacco, e ha portato a casa 15.000 euro. Chapeau", commenta un altro fan. Leonidas era alla sua prima partecipazione come pacchista ed è stato subito sorteggiato per diventare il concorrente e tentare la fortuna. Obiettivo centrato.

"Nel primo pacco aveva 1 euro, ha cambiato pacco e conteneva 20 euro per poi ricambiare nuovamente e vincere 15.000 euro. SINCERAMENTE MI INCHINO", si legge scorrendo il feed di X dell'hashtag #AffariTuoi. "Questo che entra come nuovo e vince subito senza neanche aspettare", "Mai stata così contenta per una vittoria, ha rischiato ma lo ha fatto in modo intelligente (avrebbe giocato abbastanza bene anche se avesse portato a casa 20 euro)", "Lui pazzesco arriva 0 puntante da pacchista cambia all’ultimo e vince 15mila euro, quello che ha giocato il primo gennaio un mese li come pacchista e non si è portato a casa una mazza", "Lascia il 'suo' numero 7 che ha tanto voluto per il 19 che associa ad una sua amica perché noi sottoni siamo fatti così...".

Il pubblico è rimasto colpito anche dalla gentilezza del concorrente: "Leonidas un poeta scrive cose molto profonde! Felice per la sua vincita", "Ma quanto è caruccio Leonidas, veramente un ragazzo a posto. Ho piacere per la sua vittoria", "Penso che ricorderò più Leonidas che altri concorrenti che sono stati un mese", "Sono proprio contenta che abbia vinto 15.000 euro. Ora Leonidas cucciolo prendi i soldi e corri fuori dagli studi lontano da mamma". Mamma che, accanto a lui in studio, è stata criticata perché troppo prevaricatrice.