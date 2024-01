Colpo di luna, Virginia Raffaele imita Bianca Berlinguer: "Tutti contro di me"

13 gennaio 2024 a

Spazio alle imitazioni a Colpo di Luna, il nuovo programma in onda su Rai 1 e condotto da Virginia Raffaele. La presentatrice, nella puntata di venerdì 12 gennaio, veste i panni di Bianca Berlinguer. Il nuovo volto di Mediaset, si sa, vanta un lunghissimo passato in Rai. "Come sapete, Bianca Berlinguer ha cambiato rete, ma per noi della Rai è sempre un piacere ospitarla" ha spiegato l'ospite Francesco Arca, presentando la giornalista, non quella vera ovviamente. E sul maxischermo è apparso il logo del programma, trasformato da È sempre Cartabianca in Aridaje cartabianca.

"Siamo sempre noi - esordisce la Raffaele - Anche se abbiamo cambiato editore, siamo gli stessi di prima: duri, puri, tutti d’un pezzo, indipendenti, va bene? Non cambia l’interlocutore a cui ci rivolgiamo". E ancora: "A chi fa polemica io rispondo che la nostra linea editoriale è chiarissima ed è sempre la stessa… chiudere dopo Floris!".

Finita qui? Niente affatto: "Anche stasera si parla di Italia, si parla di politica, si parla di fazioni, di questi e di quelli, di loro e degli altri. Di uno che dice Bah, e dell’altro che dice Bu Bu Bu. Qui si fa informazione, anche se tutti sono contro di me. Bianca Berlinguer gne gne gne, ma va bene così. Ne approfittano perché loro sono grandi mentre io sono piccola e bianca". Infine, invece di presentare Mauro Corona, in studio parte la canzone "The Rhythm of the Night" della famosa cantante brasiliana il cui nome è uguale al cognome di Mauro, appunto Corona.