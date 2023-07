Virginia Raffaele, "nuovo show tutto per lei": chi è pronto a tutto

21 luglio 2023 a

Virginia Raffaele blindata. A volerla a tutti i costi Stefano Coletta. Stando alle indiscrezioni di Giuseppe Candela, il direttore dell'Intrattenimento Prime Time avrebbe messo nel mirino l'imitatrice. Per lei, attrice e comica con alle spalle diverse presenze al Festival di Sanremo, si starebbe lavorando a uno show in due puntate. Sulle colonne di Dagospia si parla di un programma che andrebbe in onda su Rai 1 nei primi sei mesi del 2024.

Intanto la Raffaele non guarda solo alla tv. Da pochissimo ha infatti debuttato in "Denti da squalo", nel suo primo film drammatico. Si tratta di una favola metropolitana cruda, a tratti violenta, ma anche avventurosa, spericolata, sognante e divertente, che racconta la storia di Walter, piccolo eroe in viaggio tra infanzia e adolescenza. Proprio per l'attrice diventare "a volte grandi si nasce: ce l'hai già addosso un senso di maturità e responsabilità".

Diventare grandi non è per forza qualcosa di negativo, perché "può avere anche un'accezione positiva. Se diventare grandi significa abbandonare la fantasia, allontanarsi dal gioco, dalla leggerezza, uno spera di non diventare mai grande. Se diventare grande significa prendersi cura di qualcuno, avere delle responsabilità diciamo che c'è tempo per tutto. Forse ogni età ha il suo tassello di grandezza".