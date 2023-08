Virginia Raffaele, "ma perché ti nascondi?": la foto in Turchia

27 agosto 2023 a

a

a

Virginia Raffaele si gode le ultime ore di vacanza. L'attrice ha voluto raccontare sui social come sta trascorrendo questa sua pausa estiva dagli impegni della tv. E lo ha fatto a modo suo con ironia ma anche con dolcezza raccontando passo passo il suo viaggio in Turchia. Una terra magica che seduce milioni di turisti ogni anno.

E così anche la Raffaele si è lasciata sedurre dai tramonti e dal mare della Turchia. Su Instagram ha pubblicato diverse foto con parole malinconiche per una vacanza che sta per finire: "La Turchia ha rubato un pezzo del mio cuore. Davvero grata". E alla frase della Raffaele hanno risposto i suoi fan: "Uno dei posti più belli: ricco di storia, cultura e natura straordinaria", ha scritto una fan.

"Nuovo programma tutto per lei": chi è pronto a tutto per Virginia Raffaele

E ancora: "La bellezza di un gesto, che meraviglia". Poi qualche fan ha notato che nella maggior parte delle foto Virginia Raffaele non si mostra apertamente. "Perché in tutte le foto ti nascondi?". Alla provocazione la Raffaele non ha risposto. Ma è intervenuta Madame che in modo indiretto ha messo a tacere l'hater di turno con una semplicissima parola rivolta alla Raffaele: "Bella". Partita chiusa e 3 punti a Virginia Raffaele.