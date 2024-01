Leonardo Pieraccioni, la rivelazione su Massimo Ceccherini: "Perché è terrorizzato"

17 gennaio 2024 a

Un'intervista a tutto campo, quella concessa da Leonardo Pieraccioni al Corriere della Sera. L'attore e regista toscano presenta il suo nuovo film, Pare Parecchio Parigi, più dramma che commedia. Insomma, un cambio di rotta per Pieraccioni, che nel corso dell'intervista si scaglia anche contro il politicamente corretto, "ormai una barzelletta", e le conseguenze che ha determinato nel mondo del cinema e dello spettacolo.

Pieraccioni infatti sostiene che la commedia, oggi, ha perso presa nel pubblico, tanto che lui stesso "si è disaffezionato. La finestra per vederli si è accorciata, dopo tre mesi li hai comodo in casa, i film comici sono quelli che ne soffrono di più perché si pensa che i supereroi rendano di più sul grande schermo. Ma anche una risata da solo o tra 500 persone è un'altra cosa", afferma.

Nell'intervista si parla poi di Massimo Ceccherini, sua storica "spalla", sparito dall'universo mediatico dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi del 2017, da cui fu eliminato per una bestemmia. Ceccherini, come è noto, ha avuto grossi problemi di alcolismo, che però ora sarebbero definitivamente alle spalle. "Ceccherini è diventato una specie di prete laico, se ne sta arrampicato in un paesino sopra Pistoia, beve quasi solo acqua e vive in simbiosi con il suo cane. Ci dorme pure insieme", rivela Pieraccioni. Dunque aggiunge: "Dato che ha lavorato con Garrone alla scrittura di Io Capitano è terrorizzato dal fatto che dovrebbe lasciare il cane per non poterlo portare sul red carpet a Hollywood", conclude Pieraccioni.