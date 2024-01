Fedez, la foto di Chiara Ferragni: il suo volto spaventa i fan

Roberto Tortora 18 gennaio 2024 a

Pandoro-gate, perdita di follower e di sponsor, inchieste della Procura: le ultime settimane per Chiara Ferragni e Fedez sono state molto complicate e le tensioni in casa potrebbero aver favorito una nuova crisi nella coppia. La Ferragni non si è presentata alle sfilate della Milano Fashion Week, allontanandosi nel suo chalet di montagna insieme ai figli Leone e Vittoria e con mamma Marina e la sorella Valentina. L’influencer, com’è noto, è indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata per la pubblicità ingannevole con cui la Balocco ha venduto il suo pandoro Pink Christmas griffato Ferragni, millantando una beneficenza all’ospedale Santa Margherita di Torino che non c’è stata. O meglio, c’era stata prima e in forma ridotta rispetto ai guadagni del dolce natalizio.

Lei sulla neve, lui in città: nessun avvistamento di Fedez, infatti, in montagna, soprattutto nelle stories della moglie, che ha ricominciato a pubblicare dopo un comprensibile periodo di pausa. E, forse, avrebbe fatto meglio ad allontanarsi anche lui, visto il guaio combinato al “Muschio Selvaggio”, quando ha scambiato un hater per una persona che non c’entrava nulla, il tifoso interista Wazza, che ora sporgerà denuncia per diffamazione nei suoi confronti. A smentire le voci di dissapori nella coppia, però, ci pensa lo stesso rapper, che commenta acidamente sotto un post: “Mamma mia quante stro*ate che scrivete”.

Non solo, ha ricondiviso una storia su Instagram in cui riappare Chiara Ferragni con la piccola Vittoria. I fan, però, hanno subito notato “il viso triste” di Fedez. Di sicuro non è il periodo più felice per la coppia, rallegrata per fortuna dal sorriso e dai giochi dei due figli. Insomma, tanti “rumors” per nulla? Di sicuro, Fedez non è affatto contento della strategia di comunicazione adottata dallo staff della moglie, anzi, lui punta il dito proprio su di loro per il polverone che si è sollevato e che ha travolto tutta la famiglia. Ritiene Fedez che siano i collaboratori della moglie i veri responsabili del pandoro gate e questa vicenda è ancora lontana dallo scrivere la sua fine.