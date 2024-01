Fiorello, macabra rivelazione sulla morte: "Cosa ho messo nelle mie volontà"

18 gennaio 2024 a

a

a

Un uomo dichiarato morto e poi "tornato in vita". Di questa strampalata vicenda si parla a Viva Rai2 nella puntata andata in onda giovedì 18 gennaio. La notizia presentata da Fiorello è accaduta in India, dove un uomo che era stato dichiarato morto, è "tornato in vita" in ambulanza. Tutto vero. "Volevo darvi una notizia molto strana - esordisce il conduttore -. Guardate cosa è successo. L'ambulanza prende una buca troppo forte, l'uomo all'interno che era stato dichiarato morto, è tornato in vita. Praticamente lui era morto, la buca è stata talmente forte che si è autodefibrillato. Lui era morto, c'era già il tunnel con la luce e a un certo punto fa: 'Che succede?' A Roma non morirebbe più nessuno!", ironizza con una battuta delle sue.

E ancora, passando alle confessioni: "Io sono ansioso e ipocondriaco e questo mi ha messo un po' di…io ho questa paura, di quando succederà anche a me. Purtroppo succederà. Non si sa quando, ma succederà. Sicuramente prima di Ruggiero. Lui sarà al mio funerale vedrai. Lui è uno di quelli che porterà la mia bara in spalla. Io ho quella paura lì. Ce l'abbiamo tutti forse? Che tu dici: E se poi uno non è morto?".

Da qui una delle sue decisioni: "Io, infatti, ho messo nelle mie volontà di essere lasciato fermo a casa non tre giorni, ma venti giorni. Voglio essere sicuro. Voglio essere messo in un abbattitore da sushi. Così almeno si capisce. Quando diranno: 'Ora non c'è più', allora mi faranno le esequie".