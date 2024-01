Andrea Delogu, "nemmeno con un dito": rivelazione intima choc

18 gennaio 2024 a

Bella, bellissima, e simpatica. Ma per un anno nessuno ha sfiorato Andrea Delogu "nemmeno con un dito". Lo dice la stessa conduttrice televisiva e radiofonica, intervistata da Gianluca Gazzoli nel celebre podcast BSMT. Il suo è uno sfogo tra l'ironico e l'amaro. Sinceramente sconvolgente.

"Tu mi credi che non c'è stato uno, uno che ci abbia provato con me?", domanda sconvolta la Delogu, famosa su Instagram con il nickname Andrea La rossa, riferendosi al periodo in cui si era separata dal compagno, il suo ex marito Francesco Montanari, attore diventato famoso per la serie tv Romanzo Criminale. Una storia d'amore importante che ha lasciato strascichi e che la 41enne cresciuta a San Patrignano ma ormai romana d'adozione ha cercato di superare cercando nuove relazioni. Senza trovarle. Questo perché gli uomini, letteralmente, scappavano da lei.

"Per un anno io ci ho provato con molte persone perché nessuno cedeva, io avrei voluto una relazione, ma si spaventavano tutti". Gazzoli, come molti ascoltatori, rimane senza parole. "Amore - rivela la Delogu -, non mi hanno toccato con un dito per mesi...".

C'è poi un episodio che l'ha lasciata sgomenta. "Mi sentivo con questo ragazzo e dopo qualche settimana lo invito a casa. Gli ho detto 'ti vieni a prendere un caffè' e lui ha acconsentito dicendomi 'Sì, però poi vado via, non ti preoccupereì. Io gli ho detto: 'Ma no, poi rimani'. E lui mi fa: 'Non sono un uomo oggetto'". Al ché ho chiamato la mia amica e le ho detto: "Ho chiuso". "Vogliamo i nomi", la provoca Gazzoli. "Ce li ho tutti", conferma la Delogu.

Oggi la presentatrice è fidanzata con il giovane modello Luigi Bruno. "Francesco è una persona stupenda - ha riconosciuto la Delogu a proposito del suo ex marito - e ha conosciuto Luigi, si sono presi un caffè. Io sono del parere che quando finisce una storia, vincono le persone. Il mio matrimonio è finito perché si è spento l'amore, non è stata colpa di nessuno".