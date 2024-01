Chiara Ferragni, "non rinnoviamo l'accordo": il siluro da Ferrara

20 gennaio 2024 a

Altra collaborazione persa per Chiara Ferragni: da quando è scoppiato il caso dei pandori e della beneficenza, l'influencer fatica a mantenere rapporti di lavoro con alcune aziende, come per esempio Coca-Cola. Adesso, stando a quanto riportato dal Corriere Adriatico, anche un noto gioielliere di Ferrara avrebbe deciso di interrompere la partnership con l’imprenditrice digitale. Si tratta di Paolo Bavarelli, che nel suo negozio, “Bavarelli Gioielleria”, vende da un po' di tempo a questa parte i gioielli con il marchio di Chiara Ferragni. Le vendite, però, non sarebbero andate come sperato. Pur ammettendo che qualche vendita c'è stata, il titolare della gioielleria ha detto che si aspettava qualcosa in più.

“Stiamo svendendo con sconti fino al 50% gli ultimi articoli ma una volta che li avremo terminati non è nelle nostre intenzioni rinnovare l'accordo con il brand Ferragni”, ha raccontato il gioielliere. In ogni caso, non si tratta di gioielli di sua produzione ma nati da una collaborazione con un marchio famoso del settore. “Come gioielleria, la mia è stata tra i primi ad aderire alla collaborazione – ha proseguito il signor Bavarelli -. Abbiamo ricevuto una visita da un agente che ha fatto vedere delle foto e poi ho compilato una scheda. Con lei non ho mai avuto rapporti”.

La motivazione all'inizio era molta, ma poi è andata a diminuire col tempo: "Siamo partiti molto motivati - ha spiegato il gioielliere di Ferrara -. All'inizio c'era curiosità e si vendeva bene ma senza avere le code in negozio. Poi all’improvviso qualcosa è andato storto e le vendite sono molto rallentate. Abbiamo notato una certa avversione da parte dei consumatori. Mostrando i prodotti a marchio Ferragni, in molti hanno proprio detto di non volerli”. Secondo Bavarelli, però, il non entusiasmante numero di vendite non sarebbe legato agli scandali in cui la Ferragni è stata coinvolta. “Lei non ha promosso a dovere sui social la sua ultima collaborazione - ha sottolineato il titolare del negozio -. E poi il prezzo è sopra la media”.