Avanti un altro, la domanda che imbarazza Paolo Bonolis: "Sposato?"

Un siparietto cominciato bene e finito male. Ad Avanti un altro Luca Laurenti mette in imbarazzo Paolo Bonolis.Durante la puntata andata in onda venerdì 19 gennaio di Avanti un altro Luca Laurenti, rivolgendosi a Paolo Bonolis, ha fatto una domanda ingenua che ha però fatto calare il gelo in studio. Mentre veniva presentato uno dei concorrenti che si sfidano nell'arena di Avanti un altro, Laurenti si è rivolto al conduttore e gli ha chiesto: "Sei sposato? No, scusi ho sbagliato domanda". Inevitabile il riferimento al matrimonio finito con Sonia Bruganelli. Laurenti la prende alla larga prima di andarsi a chiudere in un vicolo cieco: "Sono qui perché il mio sogno è essere un conduttore televisivo".

E così Bonolis ha ceduto al compagno professionale di una vita il posto da conduttore. E proprio in questo istante è arrivata la domanda scomoda: "Sei sposato?". Paolo Bonolis inizialmente ha sorriso imbarazzato ma poi ha aggiunto: "Non è andata bene". In modo cavalleresco Bonolis ha chiuso subito la vicenda. Anzi, colpito dalla sincerità dell'amico Laurenti, l'ha anche abbracciato raccogliendo un grande applauso da parte del pubblico. L'immagine sana e vera dell'amicizia che non finisce mai. Nonostante qualche frase incauta. Del resto Laurenti e Bonolis si conoscono da più di 30 anni. La domanda scomoda non ha di certo messo il loro rapporto.