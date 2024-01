Chiara Ferragni, la foto virale che scatena i sospetti: "Dov'è Fabio?"

21 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni prova a tornare alla normalità. Dopo lo scandalo pandoro, l'influencer ha rotto il suo lungo silenzio sui social provando a postare nuovamente, con regolarità, stories e post. Ma una dettaglio in una di queste storie ha messo in allarme i follower. L'influencer infatti ha condiviso una story in cui è in compagnia di alcuni amici intimi. Tra questi ci sono anche la statunitense Pardis Zarei e Angelo Tropea. Ma c'è un grande assente: Fabio D'Amato, manager della Ferragni e di fatto, secondo Fedez, uno dei responsabili dello scandalo pandoro. Si vocifera che Fedez abbia chiesto il licenziamento del manager.

D'Amato era impegnato a partecipare a una festa di compleanno. Con lui anche Sheila Miani che collabora con la Ferragni da ben 9 anni. In tanti si sono chiesti il motivo dell'assenza di D'Amato senza però trovare risposte. E qualche voce maliziosa mette in giro il sospetto che possa essere arrivato un benservito da parte della Ferragni. Ipotesi senza alcuna conferma, lo sottolineiamo. Intanto D'Amato ha postato sui social un frase ambigua: "Non importa quanti anni passano, ma con chi hai deciso di condividerli". E anche su questa frase qualcuno sui social prova a speculare leggendo tra le righe una possibile frecciatina. Certo, per vedere come andrà a finire questa storia all'interno dell'azienda Ferragni bisognerà attendere qualche tempo. Intanto l'influencer ha dovuto incassare la rottura di un contratto con un importante gioielliere di Ferrara che ha deciso di rompere i ponti con i prodotti griffati dall'influencer. Un altro pessimo segnale per gli affari di casa Ferragni.