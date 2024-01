"Io Capitano" candidato agli Oscar, Garrone nella "cinquina" dei migliori film stranieri

23 gennaio 2024 a

"Io Capitano" di Matteo Garrone entra nella corsa agli Oscar: la pellicola, scelta come candidata ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, è stata scelta per la cinquina finale della notte delle stelle. La cerimonia di premiazione, arrivata alla sua 96esima edizione, si terrà il 10 marzo nel Dolby Thatre di Los Angeles e sarà presentata di nuovo da Jimmy Kimmel. Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate oggi al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid. Nella cinquina per il miglior film straniero ci sono anche "Perfect Days" (Giappone); "La società della neve" (Spagna); "The Teacher's Lounge" (Germania); e " The Zone of Interest" (Regno Unito).

Il film di Garrone, premiato alla Mostra del cinema di Venezia, racconta di due 16enni senegalesi, due cugini con il sogno di diventare musicisti in Europa, che di nascosto dalle loro famiglie tentano il viaggio verso l'Italia. Il loro percorso, attraverso il deserto del Niger, le carceri libiche e lo sfruttamento del lavoro, sarà drammatico. Infine, la traversata in mare, che trasformerà l’adolescente Seydou nel capitano del titolo.

Per la categoria miglior attore protagonista, invece, i candidati sono: Sterling Brown (American Fiction), Robert De Niro (Killers of the flower moon), Robert Downey J (Oppenheimer), Ryan Gosling (Barbie), Mark Ruffalo (Poor things). Mentre per la categoria costumi i candidati sono: Jaqueline Durran (Barbie), Jaqueline West (Killers of the flower moon), Janty Yates e Dave Crossman (Napoleon), Ellen Mirojnick (Oppenheimer), Holly Waddington (Poor Things).