Pomeriggio 5, Cecchi Paone sbotta dalla Merlino: "Diventi una belva? Sfogati pure"

Chiara Ferragni ancora al centro della cronaca. Durante la puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino torna a parlare degli scandali che hanno travolto l'influencer. "È cambiato tutto in quest’ultimo periodo - premette nella puntata di mercoledì 24 gennaio su Canale 5 -. I follower possono diventare potenziali nemici, le procure indagano e l’impero trema". Poi la conduttrice passa la palla ai propri ospiti. Tra questi Alessandro Cecchi Paone che si rende protagonista di un botta e risposta con Davide Maggio.

Quest'ultimo però lo ferma subito mettendolo in guardia che forse è meglio che non lo provochi perché potrebbe diventare una belva se esprimesse seriamente la sua opinione sul caso Chiara Ferragni. "Non mi stuzzicate sulla vicenda di Chiara Ferragni perché sono una belva - tuona Maggio - Una roba che mi crea un fastidio Alessandro che non hai idea".

Ma Cecchi Paone lo incalza: "Ma l’ho fatto apposta…Sfogati pure…Dai!". Da qui i dubbi del blogger sull’ultimo video pubblicato da Fedez con la figlia. Filmato in cui tira in ballo Lino Banfi. "Hai detto una cosa significativa…’Operazione simpatia’…Quindi anche tu metti in dubbio la genuinità del messaggio di Lino…E poi da quando in qua Lino Banfi usa instagram? Questa è una notizia! Myrta mi spiace, ma io mi sono seccato…Mah…". Insomma, il rapper tenterebbe in vari modi di riaccreditarsi.