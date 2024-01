Antonella Celrici, choc in diretta: fatica a camminare, come si presenta in studio

25 gennaio 2024 a

Piccolo imprevisto per Antonella Clerici. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha iniziato la diretta della puntata di giovedì 25 gennaio con la solita sigla. Al suo ingresso, però, è sembrata zoppicare. E se inizialmente il volto di Rai 1 non ha spiegato il motivo, successivamente ha detto: "Mi si è anchilosata una gamba, non riesco a camminare. Mi è successo perché sono stata parecchio lì dietro ad aspettare, ferma, che la diretta iniziasse".

La puntata, infatti, è iniziata dopo il solito orario. Il motivo? L'edizione speciale del TG1 dedicata all’inaugurazione dell’anno giudiziario, che ha occupato il palinsesto da poco prima delle 11.00 alle 12.30 circa. Una situazione che andrà ripetendosi. In chiusura di programma, la conduttrice ha informato i telespettatori che anche domani la trasmissione partirà con un po’ di ritardo (l’orario indicativo previsto per l’inizio della diretta è le 12.15, ma potrebbe slittare un po’) sempre per via di un’edizione speciale del TG1.

Quella di domani sarà dedicata alla Giornata della Memoria. Ma non solo. Un altro cambio di palinsesto avverrà lunedì 29 gennaio, quando la trasmissione inizierà con largo anticipo, dato che sarà in video già a partire dalle 11.30 circa. La ragione è legata alla messa in onda del Vertice Italia, che occuperà l’intera mattinata di Rai1, partendo alle 8.55 e protraendosi, appunto, fino alle 11.30.