Affari Tuoi, Teresa e la "lite" col marito: "Felicissima", l'inferno dopo la puntata

25 gennaio 2024 a

a

a

La puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, giovedì 25 gennaio, è forse una delle più assurde di sempre. Teresa da Matera fa fuori quasi subito tutti i pacchi rossi. Ne resta solo uno, quello da 50mila euro. Lo tiene tra le sue mani, ma lei non può saperlo. Quando siamo al giro finale e in ballo ci sono 4 pacchi blu e uno rosso, il dottore offre a Tersa e al marito Francesco, che l'ha accompagnata, 7.000 euro.

Un'offerta bassissima che quasi nessuno avrebbe accettato con il pacco da 50.000 euro ancora in gioco. E così va in scena la "lite" tra moglie e marito. Francesco chiede a Teresa di rifiutare, di giocare fino alla fine e al massimo di andare alla "Regione fortunata". Niente da fare, Teresa delude le aspettative del marito e decide di accettare i 7.000 euro del dottore. Il marito ci resta malissimo e fa una smorfia che gela l'intero studio.

La partita va avanti e Teresa scopre che nel suo pacco c'erano proprio 50.000 euro. Subito dopo l'apertura del pacco finale è scoppiato un vero e proprio inferno sui social. Soprattutto per la reazione di Teresa che davanti ad Amadeus con 50.000 appena persi ha detto "sono felicissima di aver vinto 7.000 euro". Su X qualcuno la punge: "Lei felicissima di avere accettato 7 mila euro, FELICISSIMA", scrive un telespettatore. E un altro infierisce: "Immagina fare 30 puntate per poi tornare a casa con 7 mila euro". Insomma la discussione sui social è accesissima.