Sharon Stone sbarca su Tinder: "Sesso o amore... cosa sto cercando"

Sharon Stone è sbarcata su Tinder, l'app per incontri più famosa al mondo. Come confessa la stessa attrice al Times di Londra, si è iscritta perché è da anni che sta cercando di innamorarsi. "Mica sono su Tinder solo per scop*** qualcuno! Così è facile. E mica devi andare su Tinder per questo. Basta prendersi un caffè al bar o fare la spesa al supermercato per trovare uno con cui fare sesso. Non è difficile. Io invece cerco l’amore. E sento che questo è l’anno giusto, al 100 per cento".

Trovarla su Tinder è semplicissimo: "Sono registrata con la mia vera identità", "non posso essere falsa".

Quindi l'attrice di Basic Instinct rivela alcuni dettagli dei suoi incontri dopo il dating online. Uno per esempio si è scoperto essere "un ex galeotto" Un altro, un eroinomane "che si era fatto 20mila volte, e mi ha fatto vedere anche le foto. L’ho incontrato tempo fa nel giardino di un hotel di Bel Air e sono inorridita al suo arrivo. Allora chiedo al cameriere un bicchiere d’acqua, lui un cocktail all’assenzio. Fino a che gli dico: 'Scusa, non posso farcela, ciao'. E vado via".

Come dev'essere l'uomo ideale per Sharon Stone? "Non ho prerequisiti. Non cerco nulla in particolare. Mai fatto. Quelli che lo fanno non hanno relazioni e si autocommiserano sul fatto che 'almeno ci provano'. Basta incontrare uno per la strada, inizi a parlare, e senza neanche accorgertene sono passati due anni insieme". In ogni caso lei ha tre figli, tutti adottati, due dei quali vivono ancora a casa con lei: "Essere genitore ti fa essere più accorta quando incontri un’altra persona, perché la tua decisione può avere un impatto sui tuoi figli".

Quanto all'età che avanza Sharon Stone ne è felicissima: "Tra poco compio 66 anni. È bellissimo. La gente che si deprime di diventare vecchia è stupida e irriconoscente".