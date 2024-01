Sandra Milo, Alberto Matano: "Addio a una grandissima artista"

29 gennaio 2024 a

a

a

La morte di Sandra Milo a 90 anni lascia un vuoto profondo nella storia del cinema italiano. E Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, ha vvoluto ricordare così l'attrice scomparasa questa mattina: "Ciao Sandra, addio alla diva, grandissima artista", afferma all'Ansa il conduttore. "Oggi qui da noi è giorno triste - spiega - perché per noi perdere Sandra è come perdere una persona di famiglia. Il programma è stato la casa di Sandra Milo, e lei ci ha sempre portato la sua vitalità e il suo sorriso". Sandra Milo infatti è anche la mamma di Debora Ergas, una "colonna della Vita in diretta", la definisce Matano, che dice addio alla madre su X con queste parole: "Addio mamma. Sei di nuovo leggera... Nel vento".



"Debora Ergas è una colonna del programma - continua Matano - e nell'ultimo periodo, che è stato molto complicato, le siamo stati tutti vicini perché si è dovuta dividere tra il lavoro e la mamma. Siamo vicini a lei come naturalmente ad Azzurra, che in questi ultimi tempi è stata l'angelo custode di Sandra, insieme a Ciro e al resto della famiglia". Ora, aggiunge Matano, "rimarremo custodi di tutti i racconti che Debora in questi anni ha condiviso con noi, perché Sandra Milo era una pezzo della storia e del cinema italiano. Ciao Sandra il tuo sorriso e la tua dolce ironia saranno sempre con noi".

Addio a Sandra Milo è morta a 90 anni: "Come voleva", straziante conferma della famiglia

"Un mio ricordo personale? È forte, anche in questi anni anche complicati, anche durante il covid, ci siamo sempre scambiati messaggi incoraggiati, ho tutti i suoi vocali. Quando veniva con noi ne eravamo felici, ed era sempre come una festa. Quando stavi con lei dimenticavi il tempo, aveva questo charme, questa solarità che la rendeva senza età, bellissima e luminosa, era molto speciale nei suoi abiti sempre così femminili. Ora in questo saluto mi faccio portavoce della Vita in diretta perché per noi è mancata la mamma di una collega che era anche una diva, era Sandra Milo".