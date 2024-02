Chiara Ferragni commenta il post di Diletta Leotta? Finisce male

01 febbraio 2024 a

a

a

Diletta Leotta si sposa con Loris Karius: lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram. Post subito sommerso di auguri da parte di amici e fan. Tra i vip che le hanno fatto le congratulazioni anche Chiara Ferragni, che ha commentato con un semplice cuore rosso. Tanto è bastato per scatenare la solita valanga di insulti e critiche nei suoi confronti. L'influencer è ancora al centro delle polemiche dopo la questione beneficenza legata ai pandori Balocco. La Ferragni, avendo intercettato questo malumore nei suoi confronti, avrebbe adottato una nuova strategia social negli ultimi tempi, filtrando i commenti ai suoi post.

Questo però sembra aver spinto i suoi detrattori a sfogarsi senza censure altrove, come sotto al post della Leotta per esempio. "Offri un pandoro per l'occasione?", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Facciamo la bambola Leotta dando il ricavato in beneficenza?". Battute alle quali né la Ferragni né la Leotta hanno dato risposta. Qualcuno però, come riportato da Leggo, avrebbe notato che molti dei commenti sarebbero stati cancellati. "Complimenti per avermi nascosto la risposta che aveva ottenuto più di 600 like: 'mi raccomando, per il matrimonio un bel panettone'", avrebbe scritto un utente. E un altro: "Metà dei commenti sono spariti".

Intanto, nei giorni scorsi la Procura generale della Cassazione ha stabilito che è la Procura di Milano quella competente a indagare sul caso Ferragni-Balocco per la vicenda dei pandori griffati, dopo che era stato sollevato il conflitto di competenza territoriale tra gli inquirenti milanesi e quelli di Cuneo.