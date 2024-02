Martina Colombari, "intervento d'urgenza all'addome: mi hanno salvata"

05 febbraio 2024 a

"Sono stata operata d'urgenza": Martina Colombari lo ha detto questa mattina ai suoi fan. L'attrice si è mostrata sui social sdraiata su un letto d'ospedale, struccata e con occhiali da vista. Il viso un po' affaticato ha subito fatto preoccupare i suoi seguaci. "Buongiorno - ha detto - se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento d'urgenza all'addome. Un po' un patatrack in peritonite, sono stata ricoverata all'ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò".

Già nei giorni scorsi la sua assenza sui social aveva iniziato a preoccupare non poco i suoi fan. Oggi finalmente la spiegazione. Per fortuna, però, tutto si è risolto per il meglio e la Colombari verrà dimessa a breve. A rassicurare i follower ci ha pensato Martina stessa, che ha detto: "Sto bene”. Ancora qualche giorno per una perfetta guarigione ma, da quel sembra, la paura è già un lontano ricordo.

L'attrice non è l'unica ad aver voluto condividere sui social informazioni sulle proprie condizioni di salute e sulla malattia. Pochi giorni fa, Paola Perego ha rivelato su Instagram di aver subito un intervento di nefrectomia parziale per una neoplasia, invitando tutti a fare prevenzione. Mentre Francesca Michielin, durante un intervento a Stasera c’è Cattelan, ha raccontato di aver subito un intervento importante: "Mi hanno tolto un rene".