Martina Colombari in bikini, occhio al dettaglio: è pioggia di critiche

06 luglio 2023 a

a

a

Martina Colombari più in forma che mai. Anche troppo per gli utenti del web. L'ex Miss Italia si trova nella sua Riccione, dove si fa immortalare mentre è in spiaggia. A 47 anni la Colombari sfoggia un fisico sportivo. Lo scatto però non piace a tutti. Per più di qualcuno l'ex miss sarebbe esageratamente magra. "Bellissima? Scheletrica", commenta un internauta al quale fanno eco altri: "Se togli il seno rifatto, che resta? Niente", "Se mangiasse un pochino di più sarebbe meglio", "10 kg in più e sarebbe perfetta", "Mangia, ne hai bisogno".

Martina Colombari, doccia sensuale in spiaggia: beccata così, la foto da bollino rosso | Guarda

Qualche tempo fa la Colombari ha svelato retroscena sul matrimonio con Billy Costacurta. "Dopo una decina d’anni che io e Billy eravamo insieme c'è stata una distrazione", ha confessato parlando di un doppio tradimento. "Fu una crepa vera - l'ha definito lei stessa -, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un'altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati". Ora è acqua passata: "Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c'è ancora. Ma anche tra noi c'è stata una evoluzione".