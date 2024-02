Sanremo 2024, Danilo Calvani: "Nostro rappresentante sul palco dell'Ariston"

05 febbraio 2024 a

"Domani sera uno di noi sarà sul palco di Sanremo, nella serata di apertura, per portare le ragioni della nostra protesta. Un grande lottatore, che racconterà agli italiani la crisi, le politiche anti agricole che contestiamo. Sarà naturalmente tutto in toni pacifici, come sempre.

E d’altronde ci hanno invitato loro, proprio per dar voce a tanti italiani come noi in difficoltà". Lo dice all’Adnkronos Danilo Calvani, leader del "Cra Agricoltori traditi", impegnato a portare il movimento dei trattori fino alla Capitale. Poi Calvani ha aggiunto: "Mi davano del matto, ma abbiamo avuto un appoggio caloroso che nessuno di noi si aspettava. Ricordo quando ho proposto la mobilitazione di tutti gli agricoltori d’Italia. Mi davano del matto, mi dicevano che sarebbe stato un fallimento. E invece, a partire da giovedì, iniziamo a spostarci tutti verso Roma. Ci vorranno almeno sei, sette giorni prima che i trattori in arrivo da tutta Italia raggiungano la Capitale ma saranno migliaia i mezzi che porteranno nella città sede del governo le loro ragioni".

Infine afferma: "Da tempo siamo in contatto con la Questura, la trattativa naturalmente verte sul dove collocare la manifestazione. Merito della situazione in cui viviamo, gli agricoltori sono compatti, la popolazione è con noi e abbiamo avuto un appoggio caloroso che nessuno di noi si aspettava. La verità è che in questa grande protesta è confluita la rabbia di ogni cittadino italiano". Intanto la Rai ha fatto sapere che non c'è stato alcun contatto con i rappresentanti degli agricoltori.