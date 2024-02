Esselunga, il nuovo spot sulla carota è virale sul web

06 febbraio 2024 a

a

a

La voglia di indipendenza e l'amore di un padre per sua figlia: questi i due ingredienti principali del nuovo spot di Esselunga. Dopo le ultime due pubblicità con la pesca e la noce, è la carota la protagonista di questa storia, che si inserisce nella campagna della catena di supermercati intitolata "Non c’è una spesa che non sia importante". Lo spot racconta di Arianna, una giovane che annuncia al papà la decisione di lasciare casa e andare a vivere da sola. Una scelta che in un primo momento sembra preoccupare il padre.

Poco dopo, però, il padre di Arianna dedica una canzone al karaoke a sua figlia come quando era piccola. E stringendo una carota nella mano come fosse un microfono le dedica un brano emozionante. "Fai la tua vita, amore mio", le dice abbracciandola. La canzone dello spot è di Gino Paoli e Peppe Vessicchio e si intitola "Ti lascio una canzone". La pubblicità Esselunga, inoltre, rappresenta anche un omaggio alla Liguria e alla città di Genova. Nel video, infatti, si vedono alcuni scorci della spiaggia di Vernazzola.

"Quali sono i supermercati migliori in Italia": la classifica che stravolge gli acquisti

Se lo spot con la pesca metteva al centro una storia di separazione e riconciliazione familiare e quello con la noce una storia di amicizia; questo spot con la carota invece celebra l'importanza della famiglia anche nei momenti in cui si è alla ricerca di indipendenza.