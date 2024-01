Elodie? "Non si presenti nuda come lei": altra bordata contro la cantante

16 gennaio 2024 a

"Grande voce e interprete, ma perché è sempre mezza nuda? La prossima volta il palo (per la lap dance, ndr) glielo fa Iannone?": la bordata contro la cantante arriva dal critico musicale Paolo Zaccagnini che, intervistato da MowMag, ha parlato del panorama musicale italiano. E non ha risparmiato critiche alla cantante romana proveniente dal talent di Maria De Filippi, Amici: "Io parlo di cantanti che hanno fatto grande la storia della musica, ma non svestiti in quel modo".

Parlando di Sanremo invece, Zaccagnini, pur ammettendo di non aver ancora ascoltato i brani, ha detto che ha buone possibilità "Angelina Mango, se buon sangue non mente. Ma che si presenti vestita semplice, non mezza nuda come le altre, non ne ha bisogno: è figlia dell'immenso Pino Mango e Laura Valente, non so se è chiaro. Glielo può dire a nome mio?". Altra stoccata a Elodie.

Insistendo sempre sullo stesso tema, infine, il critico ha detto di essere "d'accordo con Gino Paoli, che più andiamo avanti e più l'apparenza è più importante della sostanza". Qualche tempo fa il cantante aveva detto che "oggi emergono le cantanti che mostrano il c**o". "Paoli - ha proseguito Zaccagnini - a Sanremo cantò 'Ieri ho incontrato mia madre', vestito di nero, col maglione a collo alto, occhialoni e voltando le spalle al pubblico... ma di che parliamo?".