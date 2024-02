Ricchi e Poveri, schiaffo di Edoardo Vianello: "Non mi hanno mai ringraziato", clamoroso a Sanremo

06 febbraio 2024 a

Edoardo Vianello si toglie qualche sassolino dalla scarpe. Accade durante la puntata di martedì 6 febbraio di Storie Italiane. In onda su Rai 1, il cantante se la prende con i Ricchi e Poveri, che parteciperanno a Sanremo. "Hanno lasciato dei saluti per me per caso? Li sto aspettando da 50 anni", tuona l'artista rivolgendosi a Eleonora Daniele. Facendo un passo indietro, Vianello ricorda: "Li portai io a Sanremo ma non mi hanno mai detto grazie. Sono molto polemico perché con Franco Califano li abbiamo lanciati portandoli a Sanremo con 'La prima cosa bella', quindi anche con una canzone molto bella ma la parola grazie non è mai arrivata".

Questo però non significa che non apprezzi il duo: "Io sono un grande ammiratore dei Ricchi e Poveri, altrimenti non mi sarei speso per portarli al Festival, dove li riportai anche l'anno dopo con 'Che sarà', altro grande successo. Poteva arrivare anche l'anno dopo il ringraziamento".

Angela Brambati e Angelo Sotgiu parteciperanno alla kermesse musicale con "una sorpresa, un regalo che il pubblico dovrà aprire". Il duo porterà sul palco dell'Ariston "Ma non tutta la vita". Un brano con cui la coppia gioca con l'effetto nostalgia, soprattutto nel ritornello.