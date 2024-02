Paola e Chiara travolte a tempo record: "Terribili! Fate qualcosa", il caso del gobbo a Sanremo

06 febbraio 2024 a

Tre, due, uno... ed è subito polemica. Anzi, è polemica ancor prima del via del Festival di Sanremo 2024, condotto per la quinta volta consecutiva da Amadeus e oggi, martedì 6 febbraio, alla sua prima serata.

La polemica infatti riguarda Prima Festival, la striscia che anticipa la kermesse, affidata quest'anno a Paola e Chiara. Già, le due cantanti infatti sono finite nel mirino sui social. La ragione? Il loro stile alla conduzione, "mestiere" al quale non sono forse poi così abituate.

Il punto è che spesso e volentieri le due guardavano in basso, in modo un poco innaturale. La ragione? Con tutta probabilità il gobbo, del quale le due cantanti si servono, e forse posizionato troppo in basso, insomma non nel migliore dei modi. E così, su X, ecco parecchi commenti sulla circostanza. Uno per tutti: "Ma qualcuno può spostare in alto il gobbo di Paola e Chiara? Sono tre giorni che guardano per terra! Terribili!". Commento ingeneroso, ma la circostanza, insomma, non è sfuggita.