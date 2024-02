Alessandra Amoroso, scollatura da urlo e un "dettaglio" da impazzire: trionfo a Sanremo 2024

06 febbraio 2024 a

Un esordio assoluto al Festival di Sanremo 2024: intorno alle 23.30 della prima serata della kermesse, ecco sul palco Alessandra Amoroso. Per lei una prima volta, che arriva alla quinta edizione consecutiva condotta da Amadeus.

E la Amoroso, tredicesima artista in gara, porta la canzone Fino a qui, uno dei brani più tradizionali sentiti fino a questo punto della serata. Insomma, un pezzo scritto "ad hoc" per Sanremo: orecchiabile, classico, elegante. Un esordio ponderato e convincente per l'artista lanciata da Amici, il programma di Maria De Filippi: vinse l'ottava edizione del format di Canale 5.

E il fatto che Fino a qui funzioni lo confermano le reazioni sui social: commenti ampiamente positivi, per molti il miglior brano in gara, almeno al momento.

Ma non c'è solo la canzone. C'è anche l'outfit, elegante e sexy, con cui Alessandra Amoroso si è presentata sul palco. Una mise che ha conquistato il pubblico, una scelta azzeccata per la Amoroso, che appariva molto emozionata al suo esordio all'Ariston. Per lei uno scollatissimo e aderente tubino nero, lungo fino a coprirle i piedi. Ad impreziosire il tutto i guanti neri a coprirle metà braccio e le mani, guanti dai quali spuntavano alcuni tatuaggi. Trucco fine e poco marcato: Alessandra Amoroso promossa su tutti i fronti.