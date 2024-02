La trattativa per i trattori a Sanremo

07 febbraio 2024 a

Mentre sembra tramontata la partecipazione al Festival di qualche esponente del Comitato degli agricoltori traditi, è probabile che sul palco dell’Ariston saliranno i rappresentanti di un’altra sigla, Riscatto agricolo. E sarà Alessandra Oldoni, 47 anni, a far parte della delegazione che porterà le ragioni della protesta a Sanremo. «Ci sono già stati contatti informali con gli organizzatori della kermesse e stiamo aspettando l’ok per capire in quale giorno potremo dire la nostra. Dunque, anche se non posso garantire al cento per cento che succederà, la cosa è molto probabile.

Si sta anche definendo il “come” della nostra partecipazione. Il passo successivo dovrebbe essere un incontro con il governo» ha detto Oldoni. L’allevatrice di Mozzanica, in provincia di Bergamo, dove gestisce un allevamento di 450 mucche per la produzione di latte, ha spiegato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, che molto probabilmente, «tra giovedì e venerdì porteremo la nostra protesta a Sanremo e dovrà essere in prima serata». «Vedremo quando ci inviterà Amadeus» ha aggiunto, «andremo con 20 trattori e sul palco andrà solo una nostra delegazione, di tre o quattro persone. Il giorno che si sta valutando è giovedì, penso che all’80% riusciremo ad andarci».

«Ci saremo noi di Bergamo, Brescia e Melegnano, penso parleremo tutti. Cercheremo di prepararci ma la nostra natura è parlare a braccio» ha detto Oldoni. L’obiettivo è sensibilizzare il maggior numero di persone sulle rivendicazioni degli agricoltori. E il palco dell’Ariston sarebbe un’occasione unica. «Vogliamo visibilità e trovare un modo per riuscire ad arrivare alle persone» ha affermato Oldoni. Il programma? «Davanti alle telecamere porteremo alla ribalta la questione della riprogrammazione del Green Deal europeo, la richiesta di garanzie sulla figura dell’agricoltore, sulla sostenibilità dei prodotti e sui costi di produzione perché, nella forbice di vendita tra noi produttori e il cittadino, di mezzo c’è la grande distribuzione: anche se sembra estranea a questi problemi è quella che ha la maggiore fetta di guadagno». Per l’allevatrice, che festeggia il ritiro della proposta legislativa sui pesticidi da parte della Commissione Ue («è solo il primo risultato»), ha annunciato la sua adesione anche ai cortei previsti a Roma in settimana. Ma, precisa, «tutto è legato al giorno in cui la nostra delegazione dovrà essere a Sanremo: quello è l’evento più importante perché avrà la più vasta eco mediatica in Italia».