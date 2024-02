Sanremo 2024, "l'unica a non scendere le scale": malizioso sospetto su Annalisa

07 febbraio 2024 a

a

a

Mistero risolto. In queste ore sono state tante le voci su Annalisa, l'unica dei cantanti in gara a non scendere le scale di Sanremo. La più comune è che la cantante fosse incinta. Un gossip da lei prontamente smentito. In mattinata, in un'intervista al Corriere della Sera, l'artista ha risolto l'arcano mistero: "No, non sono incinta. Quando sarò incinta, sarò io a dirlo".

Il motivo dell'entrata laterale è stato deciso da altro: "Un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un'esperienza bellissima... neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po' di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po' di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice", ha ammesso senza mezzi termini.

Gaffe di Amadeus: si siede su uno spettatore, poi l'imbarazzante scoperta

La cantante ha portato in prima serata, quella di martedì 6 febbraio, il brano "Sinceramente". Di cosa parla? "In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera - ha raccontato -. Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono sinceramente tua". Intanto Amadeus non può che chiudere in bellezza il suo ultimo festival. Nella primissima serata ha superato se stesso, segnando un ascolto medio di 10.561.000 di spettatori per uno share di 65.1 per cento.